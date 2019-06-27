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محافظ محايل المُكلّف يواسي الزميل آل عبده في وفاة جدّه

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2019-06-27

محافظ محايل المُكلّف يواسي الزميل آل عبده في وفاة جدّه

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

واسى محافظ محايل المُكلّف علي بن إبراهيم الفلقي الزميل الإعلامي إبراهيم آل عبده في “جدّه ” وأسرة الفقيد أحمد بن عبدالله خضاري الذي انتقل إلى رحمة الله إثر مرض لم يمهله طويلاً.

وأعرب “الفلقي” لدى زيارته اليوم مقر العزاء ” بآل مشول” عن صادق عزائه سائلاً الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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بدوره شكر الزميل إبراهيم آل عبده وأسرة الفقيد المحافظ مواساته في فقيد الأسرة سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ولا يريه أي مكروه في عزيز لديه.

رافق المحافظ في تقديم واجب العزاء عضو المجلس المحلي عبد الله بن هيازع الأسمري.





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