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سوق سوداء تسيطر على مياه التحلية بأحد رفيدة.. الأسعار دُبل
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أحد رفيدة
شكا سكان محافظة أحد رفيدة من التزاحم الشديد أمام محطة تحلية المياه منذ ثلاث أيام.
وقال أحد المواطنين لـ”متابعات الخليج 365” إن هذه المشكلة تتكرر سنوياً وهناك سوق سوداء في بيع صهاريج المياه بأسعار دبل يصل سعر الصهريج سعة 16 طناً إلى 150 ريالاً وسعر الصهريج سعة 30 طناً إلى 300 ريال.
وأضاف أن الغريب في الأمر، أن أصحاب هذه الصهاريج يحملون كروت جاهزة للبيع مستغلين حاجة المواطنين للماء.
وطالب المواطنون من الجهات المعنية بالتدخل السريع وإيجاد حل لهذه الأزمة المتكررة سنوياً.
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