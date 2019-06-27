بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون سفارة البحرين في بغداد ويحطمون أبوابها

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

اقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد وأنزلوا العلم البحريني، مساء اليوم الخميس.

وأكّد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطّموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.

ووفقًا للعربية نت فإن الاقتحام لم يؤدِّ إلى إصابات، ولكنه سبّب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين.

وانطلقت التظاهرة تنديداً بورشة المنامة، وتطوّرت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك، وفرّق الأمن المتظاهرين.

Advertisements

وحسب مصادر أمنية، فإن بعض المتظاهرين كانوا مُسلحين، وقد نظّمها مُوالون للحشد الشعبي وبعض نشطاء التيار الصدري.

من جهته أجرى السفير البحريني في بغداد اتصالات مع المسؤولين العراقيين لتأمين السفارة. وأشار إلى أن طاقم السفارة لا يتواجد حالياً بعد الحادث.

وكانت ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين في البحرين وانتهت الأربعاء تهدف إلى الترويج لخطة دعم اقتصادي تقدمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبلغ قيمتها 50 مليار دولار للفلسطينيين قبيل خطة السلام في الشرق الأوسط التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

لمشاهدة الفيديو: (اضغط هنا).