2019-06-27

السبهان عن التظاهرات أمام السفارة البحرينية في بغداد: أمر مؤسف للغاية

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق ثامر السبهان، وزير دولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، على التظاهرات أمام السفارة البحرينية في بغداد.

Advertisements

وقال السبهان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن “ما يحدث الآن لسفارة البحرين في بغداد أمر مؤسف للغاية”.

وكان العشرات من العراقيين قد تظاهروا مساء اليوم أمام السفارة البحرينية في بغداد، ورفعوا لافتات ندّدت بما وصفوه بـ”صفقة القرن”.