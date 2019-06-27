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2019-06-27 متظاهرون يعتدون على السفارة البحرينية في العاصمة العراقية متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements اعتدى متظاهرون على سفارة مملكة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الخميس. ذكرت ذلك قناة العربية في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.









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