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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقال الملك المُفدّى: ” يسرّنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار “.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقال سمو ولي العهد :” يُسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي “.
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