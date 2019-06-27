توفيا في نفس اليوم.. دفن طالب ومعلمه بمقبرة واحدة في تبوك

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

شهدت منطقة تبوك اليوم الخميس تشييع جثمان مُعلّم وطالب من نفس المدرسة وفي يوم واحد.

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وقام مجموعة من منسوبي التعليم ومنسوبي متوسطة خبيب بن عدي بتشييع جثمان مُعلّم الاجتماعيات بالمدرسة الأستاذ مسعود عودة الهلولي العطوي بمقبرة تبوك العامة، حيث تُوفي إثر سكتة قلبية وحين قيامهم بدفن زميلهم، كانت هناك جنازة أخرى تُدفن بجواره، واتضح أنها تعود لطالب يدرس بنفس المدرسة ويُدعى سلطان الشامان والذي تُوفي بسبب حادث مروري في موقف أذهل منسوبي المدرسة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

ودُفن الطالب ومُعلمه بجوار بعضهما، وقال قائد متوسطة خبيب بن عدي الأستاذ / عبدالرحمن محمد العطوي : الحمد لله على قضائه وقدره، اليوم كان يومًا عصيبًا، دفنّا فيه زميلًا لنا وطالبًا، فالشعور لا يوصف، فسبحان الله كم من مواقف حصلت بينهما، وكم من معلومة أعطاها المعلم لطالبه، كم من فائدة استفادها الطالب من معلمه، كم من موقف تربوي أخذه الطالب عن معلمه، كم وكم وكم، والآن القدر يجمعهما لكن في مكان مختلف وبصفة مختلفة، وبهيئة مختلفة، رحمهما الله، وجعل قبرهما روضة من رياض الجنة فالموت لا يعرف صغيرًا ولا كبيرًا، الله يرحمنا برحمته ويُحسن خاتمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.