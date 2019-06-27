شكرا لقرائتكم البشير – الساعات الأخيرة.. وثائقي على شاشة العربية بدءًا من السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-27 البشير – الساعات الأخيرة.. وثائقي على شاشة العربية بدءًا من السبت متابعات الخليج 365 - الرياض تبدأ قناة العربية في إذاعة البرنامج الوثائقي “البشير – الساعات الأخيرة”، بدءًا من السبت المقبل. ويتضمّن البرنامج تسريبات من داخل القصر الرئاسي عن تفاصيل وخبايا ساعات عمر البشير الأخيرة في الحكم. Advertisements ويستعرض البرنامج معلومات مهمة نقلًا عن مصادر موثوقة وشخصيات أدلت بشهادتها على آخر ساعات البشير. كما يكشف البرنامج تفاصيل آخر 15 ساعة من حكم عمر البشير، من وجبة الغداء حتى حصاره فجرًا. يُعرض البرنامج على شاشة العربية السبت 11 مساء بتوقيت السعودية.









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