، انضم "رسمياً" مساء اليوم.. يزيد البكر أهلاوي لأربع سنوات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور الرئيس والمدرب والمشرف على كرة القدم

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب نادي الفيصلي يزيد البكر بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة، وتمت مراسم توقيع العقد مساء اليوم في مقر النادي بحضور الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم، والمهندس أحمد الصائغ رئيس النادي، والكرواتي برانكو مدرب الفريق الكروي الأول، وأحمد بامعوضة المدير التنفيذي لكرة القدم.

ورحب الأمير منصور بن مشعل باللاعب يزيد البكر في النادي الأهلي وقال: نسعد اليوم بإتمام صفقة جديدة مع لاعب شاب ومميز سينضم إلى كوكبة النجوم في النادي الأهلي، ونأمل أن نوفق جميعاً في تقديم عمل يليق بمكانة النادي الأهلي أولاً ويصل إلى مبتغى جماهيرنا الغالية والتي نسعى دائماً إلى بذل الغالي والنفيس لإرضائها.

من ناحيته أبدى الكابتن يزيد البكر سعادته بالانتقال إلى النادي الأهلي مثمناً ثقة الأهلاويين جميعاً في إمكاناته وعلى رأسهم الأمير منصور بن مشعل، ومتمنياً أن يقدم العطاء المطلوب داخل الملعب بما يحقق طموحات الأهلاويين كافة، وأن يسهم رفقة زملائه اللاعبين في إسعاد جماهير الأهلي بتحقيق الإنجازات والبطولات.