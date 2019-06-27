بالصور.. نائب أمير الجوف يزور الطفلة رواند المتعافية من السرطان

زار الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، الطفلة المتعافية من السرطان، رواند بنت جميل الفدين الرويلي، في منزل والدها بمدينة سكاكا.

وكان والد الطفلة رواند في استقبال نائب أمير الجوف لدى وصوله إلى منزل الأسرة مساء أمس الأربعاء.

وقال نائب أمير منطقة الجوف: «نحمد الله أن منَّ على الطفلة رواند بالشفاء، بفضل الله ثم بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمرضى السرطان من خلال المراكز المتخصصة».

كما استمع من والد رواند عن مراحل العلاج التي مرت بها، وكيف استطاعت أن تتعافى من المرض.

وأعرب والد الطفلة رواند عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف على هذه الزيارة وما عبر عنه من مشاعر طيبة.

