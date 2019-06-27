«الخدمة المدنية» تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

أهابت وزارة الخدمة المدنية، بالمرشحين المتقدمين والمتقدمات على وظائفها الإدارية والمعلنة في 18 من شهر رمضان الماضي، على موقع الوزارة الإلكتروني، مراجعة مقر وزارة الخدمة المدنية الرئيسي بمدينة الرياض حسب المواعيد المحددة، لإجراء المقابلات الشخصية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة لإجراء المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملائمة المرشح/ـة لشغل الوظيفة.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم مقر الوزارة الرئيسي بمدينة الرياض اصطحاب الوثائق التالية: «أصل الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وإرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة، والسجل الأكاديمي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية إضافةً إلى السيرة الذاتية خلال فترة إجراء المقابلات الشخصية أو لم يحضر المرشح/ـة للموعد المحدد للمقابلة الشخصية والموضح في الملف المرفق، سيعتبر ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

وفي ما يلي بيان بأسماء المدعوين لإجراء المقابلات الشخصية ومواعيد المقابلات.