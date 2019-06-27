مصادر «عاجل»: توجيهات بمنع اصطحاب الحجاج للحقائب الكبيرة

شدّدت وزارة الحج من إجراءاتها لمنع اصطحاب بعض الحجاج حقائب مخالفة في الأوزان والأحجام المحددة تخالف ضوابط وإجراءات الأمتعة.

ووفقًا لتوصيات الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماعات التي عقدت بإدارة الحج والعمرة بميناء جدة الاسلامي، فقد جرى التأكيد على ما جاء في التعليمات المنظمة لشؤون الحج بضرورة أن تكون حقائب الأمتعة التي يصطحبها الحجاج معهم تتوافق مع المقاييس العالمية في المطارات الدولية من حيث الأوزان والأحجام المحددة، بموجب التعليمات الصادرة من الهيئة العامّة للطيران المدني، مع عدم قبول الأحجام الكبيرة والتي تعيق التشغيل داخل الصالات وساحة المطار.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن التوجيهات شددت على ضرورة أن تكون عبوة ماء زمزم المسموح بشحنها جوًّا مع الحجاج عند عودتهم لبلادهم هي فقط العبوة التي ينتجها مشروع خادم الخرمين الشريفين لسقيا مياه زمزم، على أن توضع في غلاف بلاستيكي آمن وغلاف كرتوني عليه شعار المشروع، وأن تكون ذات سعة الـ5 لتر وأن يتم نقلها على متن الرحلات العائدة (الفارغة) في مرحلة القدوم.