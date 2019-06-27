السعودية تدين وتستنكر تفجيرات تونس الإرهابية

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس بالجمهورية التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحية، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدًا على وقوف المملكة وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف.

وفجَّر انتحاري نفسه بالقرب من سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة بتونس، صباح اليوم الخميس، فيما أفادت مصادر تونسية أن التفجير استهدف سيارة شرطة في شارع ديجول، المحاذي لشارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة تونس)، كما تحدثت المعلومات عن انتحاري ثانٍ لا يزال فارًّا وسط العاصمة.

وأفادت مصادر أمنية بإصابة خمسة أشخاص جراء التفجير، وذكرت وزارة الداخلية التونسية (وفق بيان أولي)، أن شخصًا فجَّر نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديجول بالعاصمة، وأسفر التفجير عن إصابة رجلي أمن، توفي أحدهما في وقت لاحق متأثرًا بإصابته، وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحدثت المعلومات عن إصابة رجلي أمن، خلال التفجير الذي طال سيارة للشرطة، فيما أعلنت وزارة الدفاع التونسية (في بيان) عن تعرّض محطة الإرسال الإذاعي والتليفزيوني بجبل عرباطة بقفصة والمؤمنة إلى إطلاق نار.

