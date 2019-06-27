الإطاحة بمخالفي نهل الرمال بالشرقية

تمكّنت الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، متعب العتيبي، من ضبط مخالفين اثنين من الجنسية الهندية لقيامهما بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام جرافات «شيول» ونقلها بطرق غير نظامية.
وقال المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، متعب العتيبي، إن قوة المهام والحراسات بالفرع وفي اطار تنفيذ مهامها لمتابعة وضبط مخالفي التعليمات التي تحظر نهل الرمال، تمكنت أمس الاربعاء، من ضبط مخالفين اثنين من الجنسية الهندية لقيامهما بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام جرافات «شيول» ونقلها بطرق غير نظامية.
وأوضح العتيبي أنه تم ضبط المخالفين بمنطقة العويرض شرق مطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية، وقد تم ضبط المعدات المستخدمة واتخاذ الاجراءات النظامية بشأنها.
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