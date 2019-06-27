2079 بلاغا يوميا للهلال الأحمر

سجلت هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال الفترة من 9 يونيو إلى 22 يونيو 2019 عددا كبيرا من الخدمات الإسعافية، بعد أن تلقت عددا من البلاغات الواردة من مختلف مناطق المملكة، بواقع 29108 بلاغات، وبنحو 2079 بلاغا يوميا، وتم تقديم خدمات نقل المصابين بواقع 16194 حالة، بعد أن حصلت على 105439 مكالمة مستلمة.

خدمات التدريب

بلغ عدد المستفيدين من خدمات التدريب والمحاضرات 5347 مستفيدا من خلال إقامة 78 دورة تدريبية و43 محاضرة.

وبلغ عدد الساعات الساعات التطوعية في هذه الفترة 4527 ساعة تطوعية بعدد 419 متطوعا، وأقيمت في هذا الشأن 28 فعالية.

وتشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي في موسم جدة الصيفي والسياحي من خلال 19 فرقة إسعافية مجهزة بكامل تجهيزاتها الطبية اللازمة في جميع أماكن الفعاليات والمهرجانات، حيث عادة ما تتواجد الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر في أماكن الاحتفالات والفعاليات المختلفة بجميع مناطق المملكة لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة، وتحرص على تقديم الرسائل التوعوية اللازمة.

الفرق التطوعية

تستعد هيئة الهلال الأحمر لتقديم خدمات إسعافية اعتادت أن تقدمها في الأعياد والمناسبات الدينية التي من أبرزها موسم «الحج والعمرة»، حيث تقدم الهيئة أنشطة ومشاركات من قبل الفرق التطوعية كالخدمات الطبية والإسعافية في الحرمين، ومبادرات حملات التبرع بالدم، ومبادرات عيادات المرضى والمصابين، ومبادرات تعطير المساجد والجوامع، وتقديم الرعاية الصحية للمصلين في المواسم الدينية.

استعدادات طبية

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تقوم بتوفير كامل التجهيزات والاستعدادات الطبية والبشرية والتدريبية لتقديم أفضل الخدمات الطبية الطارئة لطالبي الخدمة من المدنيين والعسكريين مثل: التدريب بتفعيل برنامج الإسعافات الأولية، التوعية بإلقاء عددٍ من المحاضرات التثقيفية والتوعوية الإسعافية ومحاضرات تخصصية في القانون الدولي الإنساني.

وتقوم الهيئة في منطقة نجران بتنفيذ برنامج للتعامل مع إصابات الطلق الناري والألغام لمنسوبي وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية وأمن الدولة.

الخدمات الإسعافية

- البلاغات 29108

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- الحالات المنقولة 16194

- المكالمات المستلمة 105439

التدريب والمحاضرات

- المستفيدون 5347

- الدورات 78

- المحاضرات 43

التطوع

- الساعات التطوعية 4527

- عدد المتطوعين 419

- عدد الفعاليات 28