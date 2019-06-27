699 قضية سمسرة في 11 منطقة

الرياض تتصدر
استقبلت المحكمة التجارية في الرياض نحو 225 قضية، تلتها المحكمة التجارية في الدمام بـ209 قضايا، وجاءت المحكمة التجارية في جدة الثالثة بـ147 قضية، بينما سجلت الدائرة التجارية في مكة المكرمة 40 قضية، وتلتها منطقة المدينة المنورة 33 قضية، وسجلت بريدة 14 قضية، وتلتها أبها بـ11 قضية، ثم منطقة تبوك بـ5 قضايا، وسجلت المحكمة التجارية في جازان 5 قضايا، وفي الباحة وحائل سُجل 4 قضايا في كل منهما، تلتهما عرعر بـقضيتين فقط، في الوقت الذي لم تسجل أي قضية سمسرة في منطقتي الجوف ونجران.
عمولات السمسرة
أكد المحامي والمستشار القانوني بدر الشاطري أن القضايا التجارية التي تتعلق بالسمسرة عادة تكون حول الخلافات النزاعية التي تتعلق بعمولات «السمسرة»، كأن يتقدم سمسار للمحكمة أو الدوائر التجارية لرفع قضية حول مماطلة جهات تجارية لعدم دفع عمولة متفق عليها سابقا معه كشركات عقارية أو مؤسسات وغيرها، وذلك موثق معهم لدفع نسبة مبلغ مالي له، بعد قيامه بعملية السمسرة لبيع عقار سواء كان ذلك عمائر أو قصور أو فلل، وبعد إتمام العملية لم يتم الوفاء بذلك من قبل الجهة التجارية، وهنا يتقدم السمسار للمحكمة مطالبًا بحقوقه المالية، والنظام كفل له ذلك.
وأضاف الشاطري أن أغلب قضايا السمسرة تكون في مجال العقارات والمقاولات، وفي العادة يتم البت فيها خلال فترة وجيزة خاصة بعد إنشاء المحاكم والدوائر التجارية، حيث أصبحت تتميز هذه الجهات القضائية بالسرعة في الإنجاز والبت في القضايا بفترة قصيرة، لافتا إلى أن القضايا التجارية التي تنظر لدى المحاكم والدوائر التجارية تشمل: قضايا التوريد، وقضايا البيع، والتحكيم، والشركات النظامية، وكذلك النزاعات الواردة عن المكاتب والمحلات التجارية، ودعاوى الكفالة، والحوالة، والملكية الفكرية، وقضايا الوكالات.
قضايا السمسرة بالمناطق والمحافظات
الرياض 225 قضية
الدمام 209 قضايا
جدة 147 قضية
مكة المكرمة 40 قضية
منطقة المدينة المنورة 33 قضية
بريدة 14 قضية
أبها 11 قضية
منطقة تبوك 5 قضايا
جازان 5 قضايا
منطقتا الباحة وحائل 4 قضايا لكل منهما
قضيتان في عرعر
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