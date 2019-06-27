شرطة الطائف تقبض على قاتل مهد الذهب

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه «بالإشارة لما تم تداوله عن تغيب مواطن في العقد الثاني من العمر منذ الخميس 17 / 10 / 1440 بمحافظة الطائف، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على مركبته وبجوارها آثار اشتباك ودماء، وبالانتقال للموقع وتمشيطه تم العثور على جثة المجني عليه».
وأضاف أن «الشرطة ألقت القبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر بعد توفر الأدلة على علاقته بتغيب المواطن المفقود، حيث أقر بقتله خنقاً لخلافات شخصية بينهما، وإلقاء جثته في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة»، مؤكدا اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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