العيسى: هيئة التقويم سترفع جودة التعليم والتدريب

عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب اجتماعه العاشر برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد محمد العيسى، وأشاد المجلس في مستهل اجتماعه بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بتمكينها من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاعي التعليم والتدريب، بالتكامل مع كل الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة.

تطوير البرامج

هنّأ رئيسُ المجلس، الدكتورَ حسام عبدالوهاب زمان على الثقة التي حظي بها من المقام السامي الكريم بالموافقة على تعيينه رئيسا للهيئة، متمنينا له التوفيق والسداد.

كما قدم الشكر إلى رئيس الهيئة السابق الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للهيئة، وما قدمه من تطوير لبرامجها ومشروعاتها، وما بذل من جهود قبل ذلك في تأسيس المركز الوطني للقياس وتطوير مهامه، مما أسهم في تبلور المركز وتميزه في مجال الاختبارات والقياس على المستوى الإقليمي.

وأعرب زمان عن اعتزازه وشكره للمقام السامي، ورئيس وأعضاء المجلس، على الثقة الكريمة لتوليه رئاسة الهيئة، وسأل الله العون والسداد على أداء مهامه، بما يحقق تطلعات القيادة في رفع جودة التعليم والتدريب بالمملكة.

ميزانية الهيئة

ناقش المجلس عددا من الموضوعات المهمة، منها مشروع ميزانية الهيئة للعام المالي القادم 2020، وموضوعات أخرى تنظيمية وإداريه، واتخذ عددا من القرارات والتوجيهات ذات العلاقة بعمل الهيئة ومراكزها، وأكد أهمية مواصلة الجهود لتحقيق المهام التي جاءت ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة.

مرجع التقويم والقياس

شكر الدكتور العيسى الأعضاءَ على دعمهم أعمال المجلس، ومهام الهيئة بشكل عام، وقال: «نتطلع إلى إنجازات تخدم المملكة، وتحقق تطلعات القيادة المتمثلة في رؤية المملكة 2030»، مؤكدا أن الهيئة ستضع بصمتها في رفع جودة التعليم والتدريب بالمملكة.

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يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وهي جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط برئيس مجلس الوزراء.

* أهداف هيئة تقويم التعليم والتدريب

1ـ تعزيز مخرجات التعليم والتدريب

2ـ الإسهام في الاقتصاد والتنمية الوطنية، خلال مسؤوليات محددة

3ـ بناء معايير المناهج

4ـ إجراء الاختبارات والتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي

5ـ تسجيل المؤهلات والجهات المانحة في التعليم والتدريب

6ـ إصدار الشهادات والرخص المهنية