حملة تستهدف 165 محلا بالطائف

أغلقت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، 4 محلات مخالفة لعدم وجود تراخيص نظامية لمزاولة الأنشطة. وجاء ذلك، خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها الإدارة على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ والبوفيهات والمغاسل والمخابز، في نطاق شرق وغرب الطائف. وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أنه تم الوقوف على أكثر من 195 محلا تم ضبط مخالفات مختلفة تتعلق بسوء الحفظ والتخزين، وسوء النظافة وعدم التقيد بالزي الرسمي، ومخالفة تراخيص الأنشطة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وانتهاء التراخيص. وبلغت المحلات المخالفة 62 محلا.



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