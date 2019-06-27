أندية الرياض الموسمية تُواصل فعالياتها

تواصل الأندية الموسمية وأندية الأحياء التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، طرح فعالياتها وأنشطتها الترفيهية والتدريبية والتعليمية والتطوعية، التي تجمع بين المتعة والفائدة ضمن برنامج «إجازتي 4»، تحت شعار «صيفك سعيد ووقتك مفيد». وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض، ممثل برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية الدكتور أنور أبوعباة، أن الأندية تقدم للطلاب كثيرا من البرامج المتنوعة الترفيهية والثقافية والرياضية، مشيرا إلى أن الأندية تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، أهمها استثمار أوقات الطلاب في برامج تربوية متنوعة، وترسيخ القيم الأصيلة للانتماء إلى دوت الخليج وولاة الأمر، وبناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة.



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