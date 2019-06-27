تقارير أموال القاصرين والاتصالات على طاولة الشورى

جاء ذلك، خلال الاجتماع التاسع للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى، والذي عقدته في مقر المجلس، أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله المعطاني، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، والأمين العام للمجلس محمد المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى.
ووافقت الهيئة العامة -خلال الاجتماع- على إحالة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، للعامان الماليان 1437/ 1438، و1438/ 1439.
كما قررت الهيئة العامة -خلال الاجتماع- إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440.
ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على المقترحات المقدمة وفق المادة (23) من نظام المجلس، التي أوصت اللجان بملاءمة دراستها.
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