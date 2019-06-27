42 فصلا للطفولة المبكرة بالأحساء

شرعت نحو 10 إدارات ومكاتب تعليم تابعة للإدارة العامة للتعليم بالأحساء في تنفيذ مبادرة مدارس الطفولة المبكرة «المرحلة الأولى»، وذلك باستحداث 42 فصلا دراسيا (19 تمهيدي «مستوى ثان»، 23 تمهيدي «مستوى ثالث») في نحو 21 مدرسة طفولة مبكرة في المحافظة، موزعة على النحو التالي: 5 مدارس تابعة لمكاتب البنين، 16 مدرسة تابعة لمكاتب البنات، وذلك بطاقة استيعابية 1160 طالبا وطالبة.

وكان المدير العام لتعليم الأحساء أحمد بالغنيم، ترأس اجتماع للجنة مبادرة الطفولة المبكرة، وذلك بهدف استعراض ما تم تنفيذه من أعمال الإعداد للمبادرة.