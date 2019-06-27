إلزام مستوردي منتجات الحليب والألبان بتصحيح التسميات المضللة

منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومصنعي منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية، مهلة حتى 31/ 12/ 2019 للتوقف عن كتابة تسميات غير صحيحة ومضللة على بطاقات تلك المنتجات، وكتابة التسميات الصحيحة التي تنص عليها اللوائح الفنية السعودية وهي «شبيه القشدة، شبيه الجبن، شبيه الحليب المبخر»، وذلك لتلافي رفض دخول أو تداول المنتجات المخالفة، وحفاظا على رؤوس الأموال الوطنية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.

المسميات الصحيحة

قالت الهيئة، في تعميم حديث اطلعت «دوت الخليج» عليه، «في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء، من متابعة مستمرة لرصد المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها وإنتاجها وتسويقها في المملكة العربية السعودية، والتحقق من مدى مطابقتها متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، ولتوفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية، وحفاظا على رؤوس الأموال الوطنية، وتلافي تعرض المنتجات الغذائية للرفض، وعدم السماح لها بالدخول أو البيع أو التداول في أسواق المملكة، نتيجة عدم الالتزام باللوائح الفنية الغذائية المعتمدة، ولما لوحظ من عدم التزام عدد من مصنعي ومستوردي منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية بالمسمى الصحيح لهذه المنتجات، فإن الهيئة تود التأكيد على مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية ضرورة الالتزام والتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية السعودية.

وأكدت الهيئة أن اللوائح الفنية نصت على أنه يجب تسمية منتجات الحليب والألبان «القشدة، الحليب المبخر» المعدلة بالزيوت النباتية بـ«شبيه القشدة، شبيه الجبن، شبيه الحليب المبخر»، مشيرة إلى أن الهيئة ستمنح المستوردين والمصنعين مهلة حتى 31/12/ 2019، على أن تتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالتعميم.

* القواعد التي يجب على مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية الالتزام بها

1- الالتزام والتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية السعودية التالية

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- SFDA.FD 58 «الجبن المعامل والجبن المعامل القابل للدهن وشبيه الجبن والقابل للدهن».

- 2332 SFDA.FD «شبيه القشدة»

- 1995 SFDA.FD «شبيه الحليب منزوع الدسم والمبخر والمخلوط بدهن نباتي»

2ـ تسمية منتجات الحليب والألبان «القشدة، الحليب المبخر» المعدلة بالزيوت النباتية

بـ«شبيه القشدة، شبيه الجبن، شبيه الحليب المبخر»