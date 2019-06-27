ردم 111 بئرا حفاظا على سلامة المجتمع

نفّذت وزارة البيئة والمياه والزراعة عام 2018 عمليات ردم وتحصين لـ111 بئرا في مختلف مناطق المملكة، حفاظا على سلامة المواطن والمقيمين، وتحقيقا للهدف الأول في نظام المياه المتعلق بالمحافظة على مصادر المياه، مما يحقق استدامة الموارد المائية.

ذكرت الوزارة في تقريرها السنوي الأخير، أنها أطلقت نظام البلاغ الإلكتروني الخاص باستقبال البلاغات عن الآبار المهجورة، وهو مشروع تهدف الوزارة خلاله إلى استقبال البلاغات المتعلقة بالآبار المهجورة وإدارتها، لاتخاذ الإجراء المناسب حيال ردمها أو تحصينها.

وأضافت أن المشروع يتضمن تعميد شركات متخصصة في تحصين وردم تلك الآبار، حفاظا على الأرواح والممتلكات وحماية المياه الجوفية من التلوث، مشيرة إلى تدشين برنامج بلاغ الإلكتروني عبر موقع الوزارة، وكذلك تطبيق بلاغ على الهواتف الذكية.

يذكر أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية كثيرا من حوادث السقوط في الآبار، منها ما انتهت بوفيات، وأخرى تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أطراف الحادثة.