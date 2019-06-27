7.8 ملايين وجبة لحجاج جنوب آسيا

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا الدكتور رأفت بدر، أن معرض «مشاعر 1» سيكون معرضاً سنوياً؛ نظرا لوجود العديد من الأفكار التطويرية التي قدمتها معظم الشركات والقطاعات التي تهتم بخدمة الحجاج، وتسهيل سبل إقامتهم في المشاعر المقدسة، حيث توالت الوعود من مختلف القطاعات بتطوير المعرض واستثماره بما يخدم مصلحة الحاج.

2.2 مليون عبوة ماء زمزم

قال الدكتور بدر خلال جلسته الحوارية التي أقيمت في معرض «مشاعر 1» أول من أمس، إن «عدد حجاج المؤسسة المستهدفين بالنقل بواسطة الحافلات يبلغ أكثر من 400 ألف حاج، في حين يبلغ عدد الحجاج المستهدفين بالنقل بواسطة قطار المشاعر 140917 حاجا».

وأضاف أن «المؤسسة تقدم لحجاج جنوب آسيا 7,800,000 وجبة منها 2,300,000 وجبة مسبقة الطهي (المجمدة والمعقمة) تمثل نسبته 40% من إجمالي الوجبات التي يتم تقديمها بواسطة 93 متعهدا معتمدا، إضافة إلى تقديم 2,282,115 عبوة زمزم حجم 200 ملم للحجاج التابعين للمؤسسة طيلة أيام المشاعر المقدسة».

مبادرة إدارة العقول

أوضح عضو مجلس إدارة مؤسسة حجاج جنوب آسيا أحمد عطاس، أن «المؤسسة أطلقت مبادرة إدارة العقول بهدف التنوع الفقهي والتوعوي للحجاج، وذلك بتقديم شرح تفصيلي عن الرخص والتيسير بعدة لغات لحجاج المؤسسة، للتخفيف من الازدحام وإدارة الحشود في مشعر منى».

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احتياج أكبر

ذكر عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة بغرفة مكة الدكتور منصور أبو خنجر، أن «هناك مطالبة لشركات حجاج الداخل للعمالة الموسمية في عدة مجالات وخدمات، واحتياج أكبر كلما زاد عدد الحجاج، وهذا الأمر يؤرق بعض الشركات، ولكن اللجان التنسيقية يسرت سبلاً لحل هذا المأزق، ونحتاج لجهدٍ أكبر مستقبلاً».

سياحة الحجاج

أكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبدالله قاضي، أن اللجنة تعمل على تجويد الخدمة في مجالين، أولا: الحصول على خدمات أفضل بذات السعر، وثانيا: تطوير المنتجات المقدمة للحجيج.

وأبان نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مازن درار، أنه تم التعاون مع عدة جهات لتسهيل وتنسيق سياحة الحجاج في المقدسات الدينية خلال فترات زيارتهم.