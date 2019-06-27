جدارية لحُسن الوفادة بتعليم عسير

أتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، تنفيذ جدارية في وسط أبها، وعلى مساحة تقدر بـ100 متر مربع، وذلك في إطار مناشطها لتفعيل برنامج حُسن الوفادة.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن ذلك يأتي ضمن منظومة البرامج والفعاليات التي أقرتها الإدارة لتفعيل المشروع، تحت شعار «مرحبًا ألف في عسير»، والذي وجّه بتنفيذه أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وأضاف، أن «الإدارة تنفذ هذه الفعاليات ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، وخدمة المستفيد وطلاب وطالبات الفصل الصيفي، ومنسوبي ومنسوبات أندية الحي والأندية الموسمية»، مشيرا إلى تفعيل برنامج «إجازتي 4»، «وتعليمكم ترفيه» في المطار والأماكن العامة والمتنزهات والحدائق.