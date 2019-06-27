مشروعات تنموية بـ4 مليارات ريال في حفر الباطن

دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أول من أمس، مشروعات تنموية بقيمة 4 مليارات ريال في محافظة حفر الباطن، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وذلك في مقر المحافظة.

مشروعات تنموية

قال محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد، إن «المشروعات التنموية لمحافظة حفر الباطن، المزمع تدشينها أو وضع حجر الأساس لها هذا العام، تجاوزت أكثر من 4 مليارات ريال، شملت تصريف مياه الأمطار، ودرء مخاطر السيول، واستكمال سفلتة الطرق، وإنشاء الحدائق العامة لزيادة الرقعة الخضراء، وتنفيذ البنية التحتية لمباني الكليات الجامعية وخدماتها، وتعزيز الشبكة الكهربائية، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتدشين بعض مرافق الشؤون الصحية والمدارس التعليمية والمباني الحكومية، وافتتاح منفذ الرقعي الجديد، وعدد من مشروعات القطاع الخاص.

وأضاف، إن «المحافظة ستدشن قريبا مشروع الطريق الدائري لوزارة النقل، ومشروع تطوير مطار حفر الباطن بالقيصومة ليصبح مطارا إقليميا، ووصولا إلى استكمال مشروعات شركة المياه الوطنية من شبكات، وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتشغيل المدينة الصناعية»، مشيرا إلى أن العمل يجري على دراسة مشروعي تطوير المنطقة المركزية ووادي فليج، بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومشروع المدينة الطبية.

وحدة القلب

دشّن أمير الشرقية ونائبه وحدة قسطرة وجراحة القلب، بمستشفى حفر الباطن المركزي، إذ باشر الطاقم الطبي إجراء 3 جراحات بالوحدة لعلاج انسداد شرايين القلب بواسطة القسطرة القلبية، وهي الأولى من نوعها في محافظة حفر الباطن، تكللت جميعها بالنجاح، ولله الحمد.

والوحدة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية منها جهاز القسطرة والجراحة الذي يعد من أحدث 4 أجهزة على مستوى المملكة، وذلك لإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية لأمراض شرايين القلب».

ويسهم المشروع في سرعة تشخيص ومعالجة الحالات المرضية، وتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية، إذ بلغ عدد الحالات التي تم تحويلها للمستشفيات في المدن الرئيسية العام الماضي نحو 854 حالة.

نظام عنايتي

أطلق أمير المنطقة الشرقية النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة الطبية «عنايتي»، الذي يسهل التواصل الإلكتروني بين جميع أعضاء اللجنة الطبية والمرضى، وسيقوم البرنامج بإصدار قرارات العلاج وتجديدها، وإصدار أوامر الإركاب والتذاكر إلكترونيا، إضافة إلى طلبات صرف النفقات ومتابعة جميع الطلبات دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما يقوم النظام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لكل إجراء تم خلال النظام.

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مركز مراقبة السموم

افتتح الأمير سعود بن نايف، مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بتكلفة 2.500.000 ريال، وسيساعد المركز على الحد من إرسال العينات إلى خارج المحافظة، وسيسهم في إعطاء نتائج مخبرية دقيقة إلكترونيا، ومربوطة بالجهات الحكومية المعنية، خصوصا فيما يتعلق بالمتقدمين على الوظائف.

سكن المستشفى

شملت المشروعات افتتاح مشروع السكن بمستشفى حفر الباطن المركزي، بتكلفة بلغت 63.861.362 ريالا، لخدمة 720 نزيلا من منسوبي الصحة بالمحافظة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين صحة حفر الباطن مع مجمع المكان مول التجاري، تخصص خلالها مرفقا صحيا يشمل عددا من العيادات العامة بمساحة تبلغ 174 مترا وتقدم خدماتها الصحية والتوعوية للمتسوقين.

تجديد منفذ الرقعي

دشّن أمير المنطقة الشرقية مشروع منفذ الرقعي الجديد، الرابط بين المملكة ودولة الكويت، وذلك بحضور المدير العام للجوازات.

ومدينة الرقعي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، بالقرب من نقطة التقاء حدود المملكة مع كل من حدود دولة الكويت والجمهورية العراقية، وتبعد الرقعي 100 كلم عن محافظة حفر الباطن، وبلغت تكلفة المشروع مليارا و600 مليون ريال.

وتشير إحصاءات الهيئة العامة للجمارك إلى أن متوسط كثافة السيارات المتوقعة في اليوم الواحد بالمنفذ، للسيارات الصغيرة القادمة والمغادرة بلغت 22226 سيارة ركاب، ومتوسط كثافة الشاحنات العابرة في الاتجاهين بلغ 14222 شاحنة.