السعودية اليوم / جوازات منفذ الرقعي تبدأ تنفيذ مهامها بالمنفذ الجديد



الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

بدأت جوازات منفذ الرقعي باستقبال وتوديع المسافرين عبر المنفذ الجديد الذي يربط المملكة العربية

ويتميز المنفذ الجديد بمساحته الواسعة ويُعد من المنافذ البرية المثالية في تسهيل حركة العبور بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة حيث يتكون من ستة عشر مسارًا للمغادرة ومثلها للقدوم، بالإضافة إلى صالات مجهزة بأحدث التقنيات والأثاث لإنهاء إجراءات المسافرين باستخدام الحافلات.

// انتهى //

21:46ت م

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الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسبدأت جوازات منفذ الرقعي باستقبال وتوديع المسافرين عبر المنفذ الجديد الذي يربط المملكة العربية السعودية بدولة الكويت الشقيقة ، والذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ محافظة حفر الباطن ومدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى.ويتميز المنفذ الجديد بمساحته الواسعة ويُعد من المنافذ البرية المثالية في تسهيل حركة العبور بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة حيث يتكون من ستة عشر مسارًا للمغادرة ومثلها للقدوم، بالإضافة إلى صالات مجهزة بأحدث التقنيات والأثاث لإنهاء إجراءات المسافرين باستخدام الحافلات.// انتهى //21:46ت م0268

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