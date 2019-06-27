

أبها 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

انطلقت أمس فعاليات وبرامج التنشيط السياحي الأول التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير, ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير "حسن الوفادة", وذلك في حديقة المطار بأبها.

وتشتمل الفعاليات التي تستمر لأربع أيام على العديد من الألعاب الترفيهية والعروض الشعبية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع, مثل: بلنتي شوت وألعاب الخفة والمسابقات الثقافية والعرضات الشعبية التي تحاكي الموروث التراثي والشعبي بمنطقة عسير.

وأكد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير معتق بن جرمان أن الفعاليات المقامة تأتي ضمن العديد من البرامج التي تنفذها الهيئة العامة للرياضة على مستوى مناطق المملكة، بهدف المشاركة المجتمعية في

// انتهى //

21:43ت م

0267



أبها 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسانطلقت أمس فعاليات وبرامج التنشيط السياحي الأول التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير, ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير "حسن الوفادة", وذلك في حديقة المطار بأبها.وتشتمل الفعاليات التي تستمر لأربع أيام على العديد من الألعاب الترفيهية والعروض الشعبية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع, مثل: بلنتي شوت وألعاب الخفة والمسابقات الثقافية والعرضات الشعبية التي تحاكي الموروث التراثي والشعبي بمنطقة عسير.وأكد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير معتق بن جرمان أن الفعاليات المقامة تأتي ضمن العديد من البرامج التي تنفذها الهيئة العامة للرياضة على مستوى مناطق المملكة، بهدف المشاركة المجتمعية في الرياضة والأنشطة البدنية، وإدماج المجتمع و بخاصة شريحة الشباب في برامج هادفة.// انتهى //21:43ت م0267

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الرياضة بعسير تطلق حزمة من الفعاليات الترفيهية بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.