السعودية | بالصور .. “السجون” تطلق الهوية الجديدة وتغير الزي والمركبات الخاصة بها

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الخليج 365 - الرياض- أطلقت المديرية العامة للسجون أمس (الأربعاء)، هويتها الجديدة والتي تضمنت تغيير الشعار الرسمي والزي والمركبات. وجرى تدشين نشيد خاص للمديرية، إلى جانب إطلاق الحملة الأولى للعمرة والزيارة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة لـ92 من النزلاء وذويهم. فيما دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، مجموعة من البرامج التأهيلية والإصلاحية بمختلف سجون مناطق المملكة مثل برنامج ثقة في منطقتي الرياض والباحة، وبرنامج إشراقة بالرياض، ومراكز الأعمال في الباحة وسكاكا والقريات Advertisements

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