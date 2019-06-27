- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الإحصاء: 38.6 % من سكان المملكة مشمولون بالتأمين الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإحصاء: 38.6 % من سكان المملكة مشمولون بالتأمين الصحي
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن عدد السكان المشمولين بتغطية تأمينية صحية في المملكة خلال العام الماضي 2018.
وأوضحت الإحصاء، في بيان لها، نتائج مسح صحة الأسرة الذي أجرته الهيئة أن 12.92 مليون شخص في المملكة يحملون وثائق تأمين صحي، أي ما يعادل 38.6% من إجمالي عدد السكان.
وتبلغ نسبة المواطنين من بين السكان السعوديين المشمولين بالتأمين الصحي 14.8% بواقع 3.08 مليون شخص، في حين تبلغ نسبة الأجانب 77.6% من إجمالي السكان غير السعوديين بواقع 9.84 مليون شخص.
أما نسبة المواطنين المشمولين بتأمين صحي إلى إجمالي عدد سكان المملكة فهي 9.2% ونسبة الأجانب 29.4%؛ إذ يبلغ إجمالي عدد سكان المملكة 33.41 مليون نسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإحصاء: 38.6 % من سكان المملكة مشمولون بالتأمين الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.