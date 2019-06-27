الإحصاء: 38.6 % من سكان المملكة مشمولون بالتأمين الصحي

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن عدد السكان المشمولين بتغطية تأمينية صحية في المملكة خلال العام الماضي 2018.

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وأوضحت الإحصاء، في بيان لها، نتائج مسح صحة الأسرة الذي أجرته الهيئة أن 12.92 مليون شخص في المملكة يحملون وثائق تأمين صحي، أي ما يعادل 38.6% من إجمالي عدد السكان.

وتبلغ نسبة المواطنين من بين السكان السعوديين المشمولين بالتأمين الصحي 14.8% بواقع 3.08 مليون شخص، في حين تبلغ نسبة الأجانب 77.6% من إجمالي السكان غير السعوديين بواقع 9.84 مليون شخص.

أما نسبة المواطنين المشمولين بتأمين صحي إلى إجمالي عدد سكان المملكة فهي 9.2% ونسبة الأجانب 29.4%؛ إذ يبلغ إجمالي عدد سكان المملكة 33.41 مليون نسمة.