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2500 مطية تشارك في المهرجان الختامي لسباقات الهجن بالوجه 2019
متابعات الخليج 365 - واس
توافدت أكثر من 2500 مطية من الهجن إلى ميدان محافظة الوجه النموذجي استعدادًا للمشاركة في مهرجان ختامي الوجه 2019 لسباقات الهجن، الذي سينطلق السبت القادم، وسيستمر حتى يوم الأربعاء 30 شوال 1440 هـ.
وتبلغ جوائز المهرجان أكثر من 300.000 ريال ، بالإضافة لجائزة كبرى عبارة عن ” فيلا ” لأكثر نقاط خلال ختامي الوجه 2019 ويقوم على تنظيمه ميدان الوجه تحت مظلة الاتحاد السعودي للهجن والهيئة العامة للرياضة.
وبدأ الملاك الذين قدموا من مختلف مناطق المملكة إلى محافظة الوجه في عمل التحضيرات لمشاركة مطاياهم في أشواط السباقات البالغ عددها 80 شوطًا.
وأوضح مدير ميدان الوجه المهندس محمود بن سليمان البلوي أن اللجنة المنظمة أتاحت لملاك الهجن تسجيل الثبيت لجميع الأسنان وأداء القسم خلال فترتين صباحية ومسائية بمقر النادي، مفيدًا أن الحفل الختامي للمهرجان سيكون يوم الأربعاء 30 شوال 1440 برعاية محافظ الوجه المهندس علي بن عبد الرحمن التميمي.
يذكر أن ميدان الوجه يشهد كثافة من المشاركين، حيث ما زال يستقبل المشاركين من داخل المملكة ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
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