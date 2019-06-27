بالصور.. من قلب أوساكا.. استعدادات خاصة لـ قمة العشرين

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

تستعد مدينة أوساكا بشكل خاص لاستقبال قمة مجموعة العشرين، التي تنطلق غدًا الخميس، وسط توقعات بأن تشهد نقاشات هامة حول العديد من القضايا التي تشغل الأوساط السياسية والاقتصادية في العالم على مدى الأشهر القليلة الماضية.

لافتات استقبال

وعلى مدى الساعات القليلة الماضية، انتشرت العديد من اللافتات المرحبة بضيوف قمة العشرين في مدينة أوساكا، في أجواء ترحيبية بزعماء الدول ذات الأداء الاقتصادي الأفضل على مستوى العالم.

وظهرت مدينة أوساكا على أتم استعداد لاستقبال القمة في الوقت الحالي، حيث تم إغلاق 700 مدرسة في محافظة أوساكا، ابتداءً من اليوم الخميس وحتى غد الجمعة، كما تم إلغاء العديد من الأنشطة المدرسية خلال يوم السبت.

واتخذت السلطات في المدينة اليابانية عدداً من الإجراءات لتسهيل حركة المرور ولضمان توفير سبل الأمن والراحة للوفود، حيث ناشدت العديد من الشركات والمتاجر في تسع مناطق حيوية إغلاق أبوابها طوعًا خلال فترة إقامة قمة مجموعة العشرين في المدينة.

استعدادات أمنية

ومن جانبها، استعدت الشركة اليابانية بحوالي 32 ألف عنصر انتشروا في جميع أرجاء المدينة منذ منتصف الأسبوع، وذلك في إطار مساعي السلطات لضبط إيقاع المرور ومحطات القطار، وإحكام السيطرة الأمنية على المناطق القريبة من مقرات إقامة الزعماء.

ومن المتوقع أن يتواجد أكثر من 30 ألف شخص ضمن وفود الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين، ما أدى إلى مطالبة المسؤولين في أوساكا للسكان بتجنب استخدام سياراتهم في أيام القمة.

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