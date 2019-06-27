بالأرقام.. هكذا تفوقت المملكة على دول مجموعة العشرين في نسبة عمل المرأة

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

تتجه أنظار العالم بشكل رئيسي إلى مدينة أوساكا اليابانية، والتي تستضيف قمة مجموعة العشرين على أراضيها غدًا الجمعة، وذلك نظرًا لأهمية الملفات التي من المقرر مناقشتها في القمة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وأولت مؤسسة PEW المعنية باستطلاعات الرأي على مستوى العالم باستطلاع آراء شعوب الدول المشاركة في قمة العشرين، وذلك عن طريق توجيه بعض الأسئلة لعينات عشوائية منهم لمعرفة آرائهم بشأن أهم القضايا التي تحدث على الساحة العالمية بالوقت الحالي.

وبخلاف آراء الشعوب، اهتمت أيضًا المؤسسة العالمية باستعراض بعض ملامح التغيير الخاصة ببعض الملفات لدى شعوب الدول العشرين، وعلى رأسها نسبة السيدات المشاركات في سوق العمل خلال الفترة من 1998 إلى 2018.

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مشاركة المرأة

كانت المملكة واحدة من أكثر الدول التي شهدت تغييرًا على مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت النسبة من 16% عام 1998 إلى 23% عام 2018، بزيادة مقدارها 7%.

وتعد هذه الزيادة هي الأكبر بين دول مجموعة العشرين، فيما شهدت الولايات المتحدة والصين انخفاضاً كبيراً في نسبة النساء المشاركة بسوق العمل، وذلك قياسًا بالمعدلات التي كانت عليها قبل 20 عامًا.

المرأة السعودية

وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت المملكة تطويرات كبيرة في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل، وذلك من خلال العديد من الإجراءات التي تسهل تواجدهم وتحركاتهم وتعليمهم.

وعلى رأس القرارات التي اتخذتها المملكة بشأن مشاركة المرأة في سوق العمل، السماح لهن بقيادة السيارات والعمل في وظائف أمنية وغير ذلك من القرارات التي أسهمت في زيادة مشاركة المرأة بسوق العمل ضمن خطط السعودية المستقبلية الجديدة.