الشبانة: مشاركة ولي العهد في G20 تعكس اهتمامه بتعزيز الرخاء العالمي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مشاركة ولي العهد الأمير أكد وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بأوساكا تعكس اهتمامه بتعزيز الأمن والسلام والتنمية والرخاء العالمي، خاصة وأن الرياض سوف تستضيف وترأس قمة 2020. وأضاف الشبانة عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «إن عضوية المملكة في مجموعة العشرين هو اعتراف بمكانتها في منظومة الاقتصاد العالمي، وتقديراً لدورها في صياغة القرارات الاقتصادية العالمية».



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