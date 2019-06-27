شكرا لقرائتكم خبر عن تراكم الزيوت يحرق مطعماً في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) أخمدت فرق الدفاع المدني في تبوك اليوم (الخميس)، حريقاً اندلع في مطعم نتيجة تراكم الزيوت في المدخنة. وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات.



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