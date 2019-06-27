شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي - كوري في مجال «الاستحواذ العسكري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سيئول)

وقّع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، مذكرة تفاهم مع وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي (DAPA) في جمهورية كوريا الجنوبية وانج جونج هونج، بهدف وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجالات الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، وذلك خلال زيارة ولي العهد إلى جمهورية كوريا.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في القصر الأزرق الرئاسي بالعاصمة الكورية سيئول، بحضور الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا وولي العهد وأعضاء الوفد الرسمي المرافق له وكبار مسؤولي الحكومة الكورية الجنوبية.

وأكد العوهلي أنّ توقيع هذه المذكّرة يأتي في إطار تعزيز الشراكات الصناعية والدفاعية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، مشيرا إلى أن المذكّرة ستسهم في تطوير قدرات الاستحواذ العسكري بما في ذلك آلية الاستحواذ وتطوير الصناعات العسكرية ووضع المواصفات والمقاييس للمنتجات العسكرية ومتطلبات تأهيل المصنعين والرقابة عليهم، بالإضافة إلى فحص وتقييم وقبول المنتجات العسكرية، والبحث والتطوير والتقنية في المجال العسكري.