شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة كوريا الجنوبية الأولى في «جسور إلى سيئول» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سيؤول)

زارت سيدة كوريا الجنوبية الأولى كيم جونغ سوك، معرض «جسور إلى سيئول» الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» خلال الفترة من 21-30 شوال الجاري.

واطلعت السيدة كيم جونغ سوك على جناح «روح المملكة» الذي يحتوي 3 أقسام ما بين الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الفنية، وهي «مكة والمدينة» و«الأرض والطبيعة» و«الثقافة والناس»، وجناح «نكهات المملكة» الذي يضم الورد الطائفي ومنتجاته، بالإضافة إلى العروض التراثية والحرفيّة كالحنّا والمأكولات الشعبية السعودية.

ويُسلِّط معرض «جسور إلى سيئول» الضوء على نواحٍ مختلفة من الثقافة السعودية والتنوع المجتمعي، حيث تنقل هذه الأعمال تنوع وثراء الثقافة السعودية من خلال الحياة الطبيعية والاجتماعية والتاريخية في المملكة العربية السعودية.