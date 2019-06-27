شكرا لقرائتكم خبر عن الجاسر يتفقد سير العمليات التشغيلية في مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

التقى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، في مكتبه أمس (الأربعاء)، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مستهل زيارته للمنطقة متفقداً سير العمليات التشغيلية وخدمات الناقل الوطني في مطار أبها الدولي ومنطقة عسير.

وتفقد الجاسر سير العمليات التشغيلية للخطوط السعودية في مطار أبها الدولي، وتوفر كافة التجهيزات والخدمات والرحلات والسعة المقعدية اللازمة لأهالي منطقة عسير وزوارها والجنود المرابطين على حد الوطن الجنوبي.

وتضمنت الزيارة تفقد مواقع الخدمات وغرفة العمليات بالمطار، ومتابعة سير العمليات التشغيلية، حيث التقى الجاسر منسوبي «السعودية» في المطار، مثمناً جهودهم في خدمة ضيوف الناقل الوطني، كما التقى مدير عام المطارات الجنوبية المكلف المهندس أحمد القحطاني، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمطار، وتناول اللقاء تعزيز التواصل والتعاون بين إدارة المطار والخطوط السعودية في كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة وزوارها والجنود المرابطين.

بعد ذلك، تفقد المهندس صالح الجاسر مكتبي الخطوط السعودية في أبها وخميس مشيط، واطلع على الإمكانات والتجهيزات التي تم توفيرها لخدمة الضيوف، كما التقى بمنسوبي «السعودية» في المكتبين الرئيسيين بأبها وخميس مشيط، مثمنا جهودهم وتفانيهم في خدمة ضيوف «السعودية»، وبحث معهم الرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين الخدمات للضيوف، واستطلع كذلك آراء عدد من الضيوف المتواجدين في المكتب والمطار حول مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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بعد ذلك، زار المهندس صالح الجاسر مكتب «السعودية» في المدينة العسكرية بخميس مشيط بمنطقة عسير، واستعرض مع العاملين في المكتب الخدمات التي تقدمها الخطوط السعودية لحماة الوطن المرابطين على الحدود لتيسير إجراءات سفرهم، حيث بادرت بتوفير جميع الخدمات في مقر أعمالهم بالمنطقة، وذلك في المدينة العسكرية والقاعدة الجوية، بما في ذلك إصدار تذاكر أوامر الإركاب، والتذاكر المخفضة 50 في المئة، والحجوزات، وجميع الخدمات الأخرى، كما تُقدَّم هذه الخدمات أيضاً عبر مكاتب الخطوط السعودية ومكاتب السفر والسياحة التي تم توقيع الاتفاقيات معها في عدة محافظات بالمنطقة، تيسيراً لإجراءات السفر لجنودنا البواسل في إجازاتهم وتنقلاتهم.

وقام مدير عام الخطوط السعودية بزيارة لمقر قيادة المنطقة الجنوبية، حيث التقى بقائد المنطقة الجنوبية المكلف اللواء الركن محمد بن علي بن مصلح العمري، واستعرض معه توفر كافة خدمات الخطوط السعودية لحماة الوطن المرابطين على الحدود، مؤكداً أن ما تقوم به «السعودية» في هذا الإطار واجب تمليه مسؤوليات الناقل الوطني ويفخر به جميع منسوبي المؤسسة.

وأوضح الجاسر أن محطة أبها تُعد من المحطات التي تشهد إقبالاً متزايداً ونمواً متسارعاً في حركة السفر بينها وبين مختلف أنحاء المملكة، خاصةً في موسم الصيف والإجازات باعتبارها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة عموماً، ولذلك تحرص «السعودية» على توفير كافة الإمكانات والخدمات والسعة المقعدية المناسبة، بما يسهم في دعم برامج السياحة الداخلية والانتقال بها إلى المستوى المنشود كرافدٍ اقتصادي مهم من روافد اقتصادنا الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ومواكبة برامج التنمية الشاملة التي يجري تنفيذها في المنطقة بخدمات النقل الجوي.

وتسيّر الخطوط السعودية حالياً عبر مطار أبها الدولي (444) رحلة أسبوعياً في الاتجاهين، منها (14) رحلة دولية بين أبها والقاهرة، وخلال عام 2018م نقلت «السعودية» من وإلى أبها أكثر من (2,386) مليون ضيف على متن (21,557) رحلة، كما أشارت التقارير التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2019م إلى نقل (577) ألف ضيف بنمو نسبته 7 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك على(5332) رحلة.

وتُقدِّم الخطوط السعودية في عسير خدماتها لأهالي المنطقة وقاصديها والمرابطين على الحد الجنوبي عبر (5) مكاتب في كل من أبها، وخميس مشيط، والقاعدة الجوية، والمدينة العسكرية، ومطار أبها، كما تم إبرام اتفاقيات مع عدد من وكالات السفر والسياحة في عدد من محافظات المنطقة لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها «السعودية» عبر مكاتبها الرئيسية ومنحها كافة الصلاحيات في الحجز وإصدار التذاكر، وذلك للتسهيل على أهالي المحافظات وزوارها، يضاف إلى ذلك تطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير العديد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تقدم جميع خدمات «السعودية» إلكترونياً وتشمل الحجز والتعديل وشراء التذاكر وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة أو إلغائها آلياً.