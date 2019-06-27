شكرا لقرائتكم خبر عن «علماء باكستان»: تقرير مجلس حقوق الإنسان هدفه تشويه صورة المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن رئيس مجلس علماء باكستان حافظ أشرفي أن المجلس سينظم مؤتمر وحدة الأمة يوم (الجمعة) القادم لمناقشة المتغيرات والمستجدات والتدخلات والهجمات الإرهابية ضد الخليج والدول العربية والإسلامية. أعلن رئيس مجلس علماء باكستان حافظ أشرفي أن المجلس سينظم مؤتمر وحدة الأمة يوم (الجمعة) القادم لمناقشة المتغيرات والمستجدات والتدخلات والهجمات الإرهابية ضد الخليج والدول العربية والإسلامية. وشدد المجلس على أن تقرير مجلس حقوق الإنسان مشبوه ومسيس ومليء بالمغالطات، وهدفه تشويه صورة المملكة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أنه سيكون تحت المناقشة في المؤتمر.



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