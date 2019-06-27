شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء بريطانيا تلتقي ولي العهد في G20 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لندن (رويترز) أعلنت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن القائدة البريطانية ستلتقي بولي العهد الأمير أعلنت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن القائدة البريطانية ستلتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على هامش قمة العشرين في أوساكا باليابان. وقالت المتحدثة للصحفيين "ستستغل رئيسة الوزراء الفرصة لبحث قضايا إقليمية مهمة مع ولي العهد بما في ذلك الأوضاع في الخليج وعملية إنهاء الصراع في اليمن". وستجتمع ماي، المقرر أن تتنحى بنهاية الشهر القادم، أيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا غدا الجمعة. كما ستجتمع مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وزعماء آخرين يوم السبت.



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