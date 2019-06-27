نسور قرطاج يطاردون مالي في قمة كروية بأمم أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعدما أهدر المنتخب التونسي لكرة القدم فرصة تحقيق فوز ثمين على نظيره الأنجولي في بداية مسيرته بالبطولة، يتطلع الفريق إلى ضربة بداية جديدة وقوية في بطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019) المقامة حاليا في مصر عندما يلتقي نظيره المالي اليوم على استاد «السويس» في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة.

وكان المنتخب التونسي (نسور قرطاج) فرط في الفوز على المنتخب الأنجولي واهتزت شباكه بهدف التعادل 1 / 1، وتسابق لاعبو الفريق في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار المباراة، ليفقد الفريق نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالبطولة.

ويتطلع التوانسة إلى فوز مقنع على نسور مالي من أجل تعزيز فرص الفريق في التأهل لدور الستة عشر، لكنه يدرك مدى صعوبة منتخب مالي كشر عن أنيابه مبكرا ونال دفعة معنوية كبيرة بالفوز الكبير 4 / 1 على نظيره الموريتاني في بداية مسيرته بهذه المجموعة. وكان المنتخب التونسي هو الوحيد من بين المنتخبات التي وضعت على رؤوس المجموعات الست في الدور الأول للبطولة الحالية الذي لم يحقق الفوز في الجولة الأولى.