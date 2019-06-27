عقد رعاية جديد يزين قمصان الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

علمت «مكة» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد بقيادة أحمد الصائغ أنهى جميع تفاصيل إبرام عقد رعاية ضخم مع إحدى شركات السيارات.

Advertisements

وبحسب تأكيدات حصلت عليها «مكة» سيعلن عن توقيع العقد قبيل انطلاق الموسم الرياضي بعد تدشين أطقم النادي الجديدة.

وأفاد المصدر بأن عقد الرعاية لن يلغي العقد السابق للخطوط السعودية على وجه القميص الأمامي، إذ سيتم وضع الشعارين معا مع رفع أحدهما عن الآخر.

وبحسب المعلومات تعد الشركة من شركات قطاع السيارات الصينية ودخلت السوق أخيرا، ويعد عقد الرعاية الأول لها على مستوى المنطقة.