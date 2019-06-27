انطلاق بطولة مضرب السيدات بجامعة نورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوحدة الأنشطة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس بطولة كرة المضرب للسيدات وستستمر لثلاثة أيام. وأوضحت رئيسة اللجنة النسائية للتنس بالاتحاد الدكتورة أسماء اليمنى أن هذه البطولة تعد ضمن ثلاث بطولات نسائية ستقام بالرياض وجدة، مبينة أنه على ضوء تلك النتائج سيتم إجراء تصنيف للاعبات التنس السعوديات.

من جهتها بينت رئيسة وحدة الأنشطة الرياضية في الجامعة أحلام العمري أن هذه البطولة التي يشارك فيها عدد من طالبات الجامعة، ستسهم في رفع مستوى اللاعبات السعوديات وتمنحهم الفرصة للمنافسة على جميع المستويات.