خبير إنجليزي يؤهل السعوديين للتحليل الفني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت دورة منهجية التدريب والتحليل الفني في كرة القدم التي حاضر فيها الكابتن جواو فونسيكا خبير التحليل الفني للسيتي جروب «المالكة لنادي مانشستير سيتي الإنجليزي»، والتي تقام للمرة الأولى في المملكة ونظمها معهد إعداد القادة، ضمن الجهود التي يقوم بها من أجل الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية والنهوض بالمستوى الفني للمدربين السعوديين.

وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بالتكنولوجيا الحديثة ودورها في تحليل الأداء الحركي لكرة القدم باستخدام الحاسب الآلي وشريط الفيديو أثناء تحليل مباريات ومهارات كرة القدم، وشملت الكثير من النقاط أهمها مفهوم نظام التحليل الفني وأسس استخدامه في لعبة كرة القدم، وتم إكساب المتدربين طرقا ومفاهيم جديدة لاستخدامها في شرح التدريب وتحليل المباريات، والتعرف على إيجابيات الأداء الرياضي وسلبياته.