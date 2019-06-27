32 ألف ضابط شرطة و60 سفينة خفر سواحل لتأمين اجتماع قادة G20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مدينة أوساكا التي تستضيف اليوم اجتماع قادة مجموعة العشرين تعد ثاني أكبر المدن الاقتصادية في اليابان بعد طوكيو العاصمة. وبحسب موقع Japan guide تمتاز المدينة بتاريخ يرجع إلى آلاف السنين (حوالي 300 ق. م)، بالإضافة إلى وجود عدد من الآثار. وتعد أكبر قوة اقتصادية في منطقة كانساي، وعرفت تاريخيا باسم نانيوا، وهي أول عاصمة لليابان.

وقال يوشهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء للمسؤولين المحليين وموظفي الأمن المكلفين بحراسة مركز إنتكس أوساكا للمؤتمرات، حيث سيجتمع قادة مجموعة العشرين «ستكون هذه أكبر قمة استضافتها اليابان على الإطلاق، من الأهمية بمكان أن نضمن السلامة من البر والبحر».

استعدت الحكومة بعدد من التجهيزات من بينها:

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نشر 32000 ضابط شرطة إلى جانب 60 سفينة خفر سواحل مع 1000 ضابط للدفاع عن المنطقة وموقع إنتكس أوساكا في الجزيرة، حيث سيجتمع قادة G20.

قلعة أوساكا سيظل جزء منها مغلقا خلال القمة.

حثت السكان على تجنب استخدام السيارات قدر الإمكان لتخفيف الازدحام.

إغلاق 700 مدرسة يومي الخميس والجمعة.

تقييد وسائل النقل العام.

حظر استخدام طائرات بدون طيار في المنطقة.

خدمات البريد السريع المحلية أبلغت العملاء مقدما عن تأجيل عمليات التسليم.

عاصمة محافظة أوساكا وتقع في جنوب جزيرة هونشو وتطل على خليج أوساكا، ويمر في محافظة أوساكا نهرا يودو وياماتو. قبل إنشاء مطار كانساي الدولي كانت محافظة أوساكا أصغر محافظة في اليابان، أما بعد إنشاء الجزيرة الصناعية التي بني عليها مطار كانساي الدولي فقد كبرت مساحة المحافظة قليلا وأصبحت ثاني أصغر محافظة بعد محافظة كاكاوا.

الاقتصاد

تعد قوة اقتصادية لليابان بعوائد تقدر بحوالي 3.42 تريليونات ين ياباني من الصادرات اليابانية الخاصة بمدينة أوساكا.

مقر لحوالي 191,845 شركة خاصة.

مقر لاستضافة المحافل الدولية، مثل أولمبياد اليابان 2020، بالإضافة إلى معرض The World Expo 2025.

تشكل قوة اقتصادية لليابان، كونها تعد مدينة تاريخية تجذب الملايين من السياح سنويا.

مقر لعدد من الشركات الرئيسة في اليابان، مثل شركة كانساي للطاقة الكهربائية.

تبلغ مساحة أوساكا حوالي 223 م2.

عدد السكان سنة 2017 حوالي 2,741,429 نسمة.

التعليم

تمتاز بوجود عدد من الجامعات، مثل جامعة كانساي وجامعة أوساكا التي تعتبر من أقوى الجامعات وأعرق الجامعات اليابانية وضمن أفضل 50 جامعة في العالم وثاني أفضل جامعة في اليابان، بالإضافة إلى وجود عدد من المكتبات العامة مثل مكتبة أوساكا العامة.

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