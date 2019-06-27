، خلال الاجتماع الـ 26 .. المملكة تشارك في الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجي بالكويت ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوهت وكيل الهيئة العامة للرياضة المكلف للتخطيط والتطوير الدكتورة هايدي العسكري، بدور المرأة السعودية الكبير ومشاركتها في إبراز وتشجيع رياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج، وذلك خلال الاجتماع الـ26 للجنة التنظيمية الذي عقد في الكويت، مؤكدة مشاركة السعودية في منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي التي ستُقام في دولة الكويت.

وقالت: "أرى أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لتأكيد أهمية مشاركة المرأة في جميع المحافل الرياضية، حيث سيكون ذلك متوافقًا مع نشر الرياضة لمختلف فئات المجتمع".

وعبّرت العسكري عن سعادتها بخطوات عمل اللجنة وبرامجها، مقدمة شكرها للجنة التنظيمية لرياضة المرأة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومثنية على الجهد الكبير الذي تقدمه الشيخة نعيمة الصباح رئيس اللجنة التنظيمية، والدور الكبير والملموس الذي تبذله من أجل إنجاح رياضة المرأة الخليجية في جميع المحافل الرياضية".