، لأول مرة بالشرق الأوسط.. جراح سعودي ينجح في عملية ارتجاع المري باستخدام "اللنكس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجراها "الناصر" في المدينة الطبية لجامعة الملك سعود بالرياض

على يد الجراح السعودي استشاري جراحة الصدر والمري في المدينة الطبية لجامعة الملك سعود الدكتور صالح عبدالرحمن الناصر، نجحت أول عملية جراحية من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية وكذلك على مستوى الشرق الأوسط، من خلال استخدام جهاز اللنكس (LINX) لعلاج مرضى ارتجاع المري.

وتفصيلاً، قال استشاري جراحة الصدر والمري الدكتور صالح الناصر لـ"الخليج 365": بحمد الله نجحت عملية استخدام جهاز اللنكس (LINX) لعلاج مرضى ارتجاع المري أمس في المدينة الطبية لجامعة الملك سعود بالرياض، والتي تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية وكذلك على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف: بدأ استخدام حلقة اللنكس في علاج مرضى ارتجاع المري في عام ٢٠١٢ في الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى يومنا هذا أظهرت جميع الدراسات فعالية هذه الحلقة المغناطيسية في العلاج وكذلك التخفيف بشكل كبير من أعراض الارتجاع بشكل عام.

وتابع: تتكون هذه الحلقة من حبيبات مغناطيسية متصلة ببعضها البعض، وأثناء العملية الجراحية يتم وضعها حول منطقة اتصال المرئ بالمعدة، فعند أكل الطعام تتوسع هذه الحلقات لمرور الطعام الممضوغ إلى المعدة، وبعد ذلك يتم انكماش الحلقة بحيث يمنع ارتجاع الحمض المعدي أو الطعام إلى المري.

وأردف: حتى يتم ضمان فعالية الحلقة المغناطيسية بشكل كامل يجب على كل المرضى الخضوع لعدد من الفحوصات التي يطلبها الطبيب ومنها قياس انقباضات عضلات المري التي يجب أن تكون طبيعية بشكل كامل حتى يكون المريض مؤهلاً لعملية حلقة اللنكس.

وأكمل: تتم هذه العملية عن طريق المنظار الجراحي من خلال أربعة أو خمسة شقوق جراحية صغيرة في البطن ومن ثم يتم وضع الحلقة حول منطقة اتصال المري بالمعدة بعد التأكد من حجم الحلقة المناسب للمريض، حيث تستغرق العملية بالعادة ما بين ساعة إلى ساعة ونصف، وقد تطول عند وجود فتق في الحجاب الحاجز، مشيراً إلى أن معظم المرضى يغادرون في اليوم الأول أو الثاني بعد العملية الجراحية.

واختتم: انتشار هذه العملية في المملكة العربية السعودية ضمن نطاق محدود جداً من الجراحين الماهرين وذلك لضمان الوصول إلى النجاحات الباهرة التي حققته هذه الحلقة في الولايات المتحدة وكذلك أوروبا.