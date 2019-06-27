، يضم تقنيات ثورية.. "معرض للابتكار" يُعرف ضيوف قمة العشرين بالاختراعات اليابانية ،

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بالتزامن مع استضافتها القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين، وتحت شعار "التعاون في مجال التنمية والابتكار"، أنشأت اليابان معرضاً للابتكار؛ يُعرف ضيوف وزار القمة التي تنطلق غدًا (الجمعة) في مدينة أوساكا بالابتكارات والاختراعات اليابانية، كما يسلط المعرض الذي افتتح اليوم الضوء على مناطق الجذب والسحر في اليابان.
وبحسب الموقع الإلكتروني لقمة العشرين: ترى اليابان أن الابتكار يمتلك القدرة على حلّ مجموعة واسعة من القضايا، التي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وتعلن أنها ستصبح أول دولة في العالم تثبت أن الابتكار يمكن أن يحافظ على النمو بمعزل عن تأثير عدد السكان.
وتؤمن اليابان بأن الابتكار ضروري في حل المشكلات البيئية العالمية من أجل السماح بتحقيق نمو مستدام، وبوحي من هذا الإيمان تقدم اليابان في معرض الابتكار التقنيات والأفكار اليابانية الثورية، التي ستساعد في خلق حقبة جديدة تحقق دورة حميدة من الحفاظ على البيئة والنمو، ستكون مفيدة للغاية للإنسان وللكوكب.
ويضم المعرض عدداً من الأقسام التي تعرض التكنولوجيا والمنتجات اليابانية في كل مجال؛ ومن هذه الأقسام: "المجتمع والابتكار، و"الصحة والابتكار"، و"النفايات البحرية البلاستيكية والابتكار"، و"الطاقة والابتكار"، و"التعاون الإنمائي والابتكار".
يضم تقنيات ثورية.. "معرض للابتكار" يُعرف ضيوف قمة العشرين بالاختراعات اليابانيةمحمد صبح الخليج 365 2019-06-27
بالتزامن مع استضافتها القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين، وتحت شعار "التعاون في مجال التنمية والابتكار"، أنشأت اليابان معرضاً للابتكار؛ يُعرف ضيوف وزار القمة التي تنطلق غدًا (الجمعة) في مدينة أوساكا بالابتكارات والاختراعات اليابانية، كما يسلط المعرض الذي افتتح اليوم الضوء على مناطق الجذب والسحر في اليابان.
وبحسب الموقع الإلكتروني لقمة العشرين: ترى اليابان أن الابتكار يمتلك القدرة على حلّ مجموعة واسعة من القضايا، التي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وتعلن أنها ستصبح أول دولة في العالم تثبت أن الابتكار يمكن أن يحافظ على النمو بمعزل عن تأثير عدد السكان.
وتؤمن اليابان بأن الابتكار ضروري في حل المشكلات البيئية العالمية من أجل السماح بتحقيق نمو مستدام، وبوحي من هذا الإيمان تقدم اليابان في معرض الابتكار التقنيات والأفكار اليابانية الثورية، التي ستساعد في خلق حقبة جديدة تحقق دورة حميدة من الحفاظ على البيئة والنمو، ستكون مفيدة للغاية للإنسان وللكوكب.
ويضم المعرض عدداً من الأقسام التي تعرض التكنولوجيا والمنتجات اليابانية في كل مجال؛ ومن هذه الأقسام: "المجتمع والابتكار، و"الصحة والابتكار"، و"النفايات البحرية البلاستيكية والابتكار"، و"الطاقة والابتكار"، و"التعاون الإنمائي والابتكار".
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
08:48 PM
يشمل أقسامًا للطاقة والصحة والمجتمع والنفايات البحرية
بالتزامن مع استضافتها القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين، وتحت شعار "التعاون في مجال التنمية والابتكار"، أنشأت اليابان معرضاً للابتكار؛ يُعرف ضيوف وزار القمة التي تنطلق غدًا (الجمعة) في مدينة أوساكا بالابتكارات والاختراعات اليابانية، كما يسلط المعرض الذي افتتح اليوم الضوء على مناطق الجذب والسحر في اليابان.
وبحسب الموقع الإلكتروني لقمة العشرين: ترى اليابان أن الابتكار يمتلك القدرة على حلّ مجموعة واسعة من القضايا، التي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وتعلن أنها ستصبح أول دولة في العالم تثبت أن الابتكار يمكن أن يحافظ على النمو بمعزل عن تأثير عدد السكان.
وتؤمن اليابان بأن الابتكار ضروري في حل المشكلات البيئية العالمية من أجل السماح بتحقيق نمو مستدام، وبوحي من هذا الإيمان تقدم اليابان في معرض الابتكار التقنيات والأفكار اليابانية الثورية، التي ستساعد في خلق حقبة جديدة تحقق دورة حميدة من الحفاظ على البيئة والنمو، ستكون مفيدة للغاية للإنسان وللكوكب.
ويضم المعرض عدداً من الأقسام التي تعرض التكنولوجيا والمنتجات اليابانية في كل مجال؛ ومن هذه الأقسام: "المجتمع والابتكار، و"الصحة والابتكار"، و"النفايات البحرية البلاستيكية والابتكار"، و"الطاقة والابتكار"، و"التعاون الإنمائي والابتكار".
، يضم تقنيات ثورية.. "معرض للابتكار" يُعرف ضيوف قمة العشرين بالاختراعات اليابانية ،
المصدر : الخليج 365
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