محمد بن مسعود - الدمام - شريك إستراتيجي بدءاً من الموسم المقبل وقعت إدارة الهلال برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل عقد شراكة رعاية مع شركة إعمار العقارية لمدة 5 أعوام. ووقع العقد عن إعمار رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار اليوم في العاصمة السعودية الرياض. وتقرر أن يكون شعار "إعمار" على قمصان لاعبي الفريق الكروي الأول بدءاً من الموسم المقبل 2019-2020. الهلال يوقع مع "إعمار العقارية" لمدة 5 أعوام أحمد سرور الخليج 365 2019-06-27 وقعت إدارة الهلال برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل عقد شراكة رعاية مع شركة إعمار العقارية لمدة 5 أعوام. Advertisements ووقع العقد عن إعمار رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار اليوم في العاصمة السعودية الرياض. وتقرر أن يكون شعار "إعمار" على قمصان لاعبي الفريق الكروي الأول بدءاً من الموسم المقبل 2019-2020. 27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440 08:48 PM شريك إستراتيجي بدءاً من الموسم المقبل شريك إستراتيجي بدءاً من الموسم المقبل وقعت إدارة الهلال برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل عقد شراكة رعاية مع شركة إعمار العقارية لمدة 5 أعوام. ووقع العقد عن إعمار رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار اليوم في العاصمة السعودية الرياض. وتقرر أن يكون شعار "إعمار" على قمصان لاعبي الفريق الكروي الأول بدءاً من الموسم المقبل 2019-2020. ، الهلال يوقع مع "إعمار العقارية" لمدة 5 أعوام ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يوقع مع "إعمار العقارية" لمدة 5 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.